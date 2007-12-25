Погода на 27-30 декабря

Завтра в Украине осадки не ожидаются. В западной половине местами туман, изморозь, в отдельных пунктах Хмельницкой и Ривненской областей сложные отложения гололеда и изморози. На дорогах местами гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в западных и восточных областях местами 10-13° мороза, днем 1-6° мороза; на крайнем юге страны ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла (на Южном побережье Крыма ночью 3-5° тепла, днем 7-10° тепла).

27-28 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в Приазовье и Крыму местами небольшой снег, мокрый снег. Местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, в западных областях до 13°, днем в Украине 0-5°мороза; в Крыму и Приазовье ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла; на Южном побережье Крыма ночью и днем 2-7° тепла.

29-30 декабря - без существенных осадков, только в Крыму и Приазовье 29 декабря небольшой мокрый снег. Температура существенно не изменится.

В Киеве и области в среду осадки не ожидаются. Ночью и утром местами по области туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза; по области ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.

27-28 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

29-30 декабря погода существенно не изменится.