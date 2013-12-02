Во Львове попрощались с Лесей Гонгадзе

22:07, 02 декабря 2013
Общество
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Сегодня во Львове попрощались с Лесей Гонгадзе - матерью погибшего журналиста Георгия Гонгадзе, которая умерла ночью 30 ноября после тяжелой болезни.

леся гонгадзе / Фото : Світ24

Как сообщает Радио «Свобода», в церкви Преображения Господнего, где состоялось прощание с покойной, собралось очень много людей, чтобы отдать дань уважения и проводить ее в последний путь.

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У Леси Гонгадзе было онкологическое заболевание, она отказалась от операции, от лечения в госпитале.

Похоронили Лесю Гонгадзе на городском кладбище в Брюховичах. Это было ее решение еще при жизни.

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