Во Львове попрощались с Лесей Гонгадзе
22:07, 02 декабря 2013Общество
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Сегодня во Львове попрощались с Лесей Гонгадзе - матерью погибшего журналиста Георгия Гонгадзе, которая умерла ночью 30 ноября после тяжелой болезни.
леся гонгадзе / Фото : Світ24
Как сообщает Радио «Свобода», в церкви Преображения Господнего, где состоялось прощание с покойной, собралось очень много людей, чтобы отдать дань уважения и проводить ее в последний путь.
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У Леси Гонгадзе было онкологическое заболевание, она отказалась от операции, от лечения в госпитале.
Похоронили Лесю Гонгадзе на городском кладбище в Брюховичах. Это было ее решение еще при жизни.
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