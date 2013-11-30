Во Львове умерла Леся Гонгадзе

«Леся Гонгадзе была чрезвычайно мужественной женщиной. Дочь украинского патриота, которая воспитала прекрасного сына – настоящего защитника украинской национальной идеи, государственности и независимости. Семья Гонгадзе – это сегодня пример для нас всех. Пример настоящего патриотического воспитания. Весь Львов скорбит», – сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

Леся Гонгадзе (Корчак) была коренной львовянкой. Ее отец Теодор Корчак был первым радиотехником в Западной Украине. Сама Леся Гонгадзе – медик по специальности. Она была матерью журналиста Георгия Гонгадзе, который погиб в 2000 году.

Место, дата и время прощания и похорон сейчас уточняются.