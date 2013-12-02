Украина надеется получить от ЕС кредиты на 10 миллиардов евро - Арбузов

Украина рассчитывает получить от Европейского Союза кредитные линии на сумму 10 млрд евро и разработать "дорожную карту" по подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов сообщил в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.

Он отметил, что еще в сентябре размер такого кредита мог бы составить 3-5 млрд евро, однако из-за изменения ситуации необходимость в средствах увеличилась.

"Примерно в сентябре я подавал расчеты, нам достаточно было 3-5 млрд евро - это та сумма, которая бы дала возможность нас поддержать, чтобы запустить модернизацию и начать работать... Сегодня кризис углубился, надо опять сделать расчеты и выйти на какую-то сумму, но это не сумма 160 млрд евро”, - отметил Арбузов.

При этом он предположил, что размер суммы может составить 10 млрд евро.

“Это 10 млрд евро, может быть. И то, мы просили кредитные линии: когда придет время возвращать, мы вернем", - сказал он.

Говоря о необходимости разработки «дорожной карты», Арбузов отметил: «Конец этой карты и будет началом Соглашения об ассоциации».

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Как сообщал УНИАН, 1 декабря премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу «Интер» заявил, что Европейский Союз согласился вести переговоры о предоставлении Украине финансовой помощи для модернизации экономики под стандарты, действующие в ЕС. При этом премьер отметил, что сумма средств, необходимых Украине на модернизацию в размере до 160 млрд евро на 10 лет, является результатом минимальной оценки.

Институт исследований и прогнозирования НАН Украины во главе с академиком Валерием Геецем определил сумму в 160 млрд евро, которая необходима для модернизации экономики Украины под условия Евросоюза, исходя из расходов на такую же модернизацию Польши, Чехии, Словакии и Венгрии в период с подписания ими соглашения об ассоциации до получения членства в ЕС, рассчитанных на душу населения.

В ЕС размер суммы вызвал удивление. Европейский комиссар по расширению и европейской политики соседства Штефан Фюле назвал ее необоснованной и спекулятивной.

Президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью украинским телеканалам, что Киев не меняет курс на евроинтеграцию, но подписание Соглашения с ЕС возможно лишь тогда, когда Украина будет экономически к этому готова, когда удастся договориться с ЕС о «нормальных» экономических условиях. По его словам, предложения ЕС о предоставлении финпомощи после подписания соглашения с МВФ в размере 610 млн евро – унизительны.

Справка УНИАН. 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

В ночь с 29 на 30 ноября спецподразделение «Беркут» разогнало акцию на Майдане Независимости в Киеве, что спровоцировало самые масштабные акции гражданского протеста в истории Украины с участием свыше полумиллиона человек в столице и проведением митингов в других крупных городах страны.