МВД Украины опровергло сообщения о гибели девушки после разгона Евромайдана

Об этом сообщила в субботу пресс-служба главного управления МВД Украины по Киеву.

"Проверяли эту информацию - не было такого. Это уже идет нагнетание ситуации", - сообщили в пресс-службе, слова которой приводят РИА Новости.

Ранее отдельные СМИ сообщили, что якобы при разгоне "евромайдана" погибла девушка.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, чего требовали тысячи украинцев, которые вышли 21 ноября на Евромайданы по всей стране.

Сегодня, 30 ноября, ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, относительно них составлен админпротоколы, которые суд будет рассматривать в понедельник, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью.

По свидетельствам очевидцев, около 4-х утра тысячи бойцы спецподразделения «беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами. Те, кому удалось спастись с Майдана Незалежности, укрылись в Михайловском соборе на территории монастыря, который длительное время был окружен бойцами спецподразделения.

Чтобы поддержать участников Евромайдана, туда начали приходить граждане. Утром их было около 500. По состоянию на 15.00 на Михайловской площади уже собралось около 7 тысяч граждан.