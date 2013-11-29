1 декабря на Майдане Незалежности планируется народное вече
20:18, 29 ноября 2013Общество
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1 декабря в 12.00 на Майдане Незалежности в Киеве начнется народное вече, где будут определены дальнейшие действия.
Евромайдан принял резолюцию / Фото: vk.com / ukraine_es
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции митинга в поддержку евроинтеграции, который походит на Майдане Незалежности.
Резолюцию обнародовала певица Руслана Лыжичко.
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В резолюции также отмечается, что Президент Украины Виктор Янукович, Верховная Рада и Кабинет министров оказались не в состоянии обеспечить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
“Требуем отставки Президента Виктора Януковича”, - говорится в резолюции.
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