1 декабря на Майдане Незалежности планируется народное вече

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции митинга в поддержку евроинтеграции, который походит на Майдане Незалежности.

Резолюцию обнародовала певица Руслана Лыжичко.

Читайте также: Организаторы Евромайдана в Тернополе заявили о его закрытии

В резолюции также отмечается, что Президент Украины Виктор Янукович, Верховная Рада и Кабинет министров оказались не в состоянии обеспечить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

“Требуем отставки Президента Виктора Януковича”, - говорится в резолюции.