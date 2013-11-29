Митингующие начали перекрывать Крещатик

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Юрий Одарченко заявил из микроавтобуса о том, что митингующие могут это делать, поскольку у них есть заявка на проведение массовых мероприятий, в том числе на проезжей части.

Читайте также: Милиционеры заблокировали участников митинга на Майдане Незалежности

Сотрудники спецподразделения МВД “Беркут” оттесняют митингующих, которые успели выйти на проезжую часть.