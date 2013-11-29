Митингующие начали перекрывать Крещатик
17:34, 29 ноября 2013Общество
2567 0
Митингующие на столичном Майдане Незалежности начали перекрывать Крещатик.
"Беркут" оттесняет митингующих с проезжей части / Фото: Украинская правда
Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Юрий Одарченко заявил из микроавтобуса о том, что митингующие могут это делать, поскольку у них есть заявка на проведение массовых мероприятий, в том числе на проезжей части.
Читайте также: Милиционеры заблокировали участников митинга на Майдане Незалежности
Сотрудники спецподразделения МВД “Беркут” оттесняют митингующих, которые успели выйти на проезжую часть.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter