На Майдан Незалежности срочно прибыли несколько сотен "беркутовцев"
16:05, 29 ноября 2013Политика
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На столичный Майдан Незалежности, где продолжается митинг в поддержку евроинтеграции Украины, срочно прибежали несколько сотен “беркутовцев” в полном снаряжении
Как передает корреспондент УНИАН, они создали коридор в сторону Михайловской площади.
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Причина передислокации правоохранителей пока непонятна. Столкновений нет.
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