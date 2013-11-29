На Майдан Незалежности срочно прибыли несколько сотен "беркутовцев"

На столичный Майдан Незалежности, где продолжается митинг в поддержку евроинтеграции Украины, срочно прибежали несколько сотен “беркутовцев” в полном снаряжении

Как передает корреспондент УНИАН, они создали коридор в сторону Михайловской площади. По теме: Евромайданы не будут разгонять, если туда ходить без баллончиков и дубинок - Пшонка Причина передислокации правоохранителей пока непонятна. Столкновений нет.

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