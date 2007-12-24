Прокуратура Киева завершила расследование уголовного дела против Рудьковского

Прокуратура города Киева завершила расследование поступившего из Службы безопасности Украины уголовного дела, возбужденного против бывшего министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры г. Киева, ведомством завершено расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей Министерства транспорта и связи Украины по факту растраты денежных средств в размере 392 тыс. 904 грн. государственного предприятия «СПАМ», то есть совершения им преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Прокуратурой начата процедура во исполнение требований ст. 218 Уголовно-процессуального кодекса Украины - объявления обвиняемому о завершении следствия и предъявления ему материалов дела.

Относительно других фактов досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту растраты средств служебными лицами одного из государственных предприятий Министерства транспорта и связи Украины на общую сумму 400 тыс. грн. по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах). По данным пресс-центра СБУ, в организации преступления подозревается один из руководителей Министерства транспорта и связи.

14 декабря СБУ вызывала на допрос Н.РУДЬКОВСКОГО по делу о незаконном использовании государственных средств в Минтрансе на сумму 390 тыс. грн.

Эпизод, по которому вызывался Н.РУДЬКОВСКИЙ в СБУ, касается поездки "Киев – Париж – Киев" на частном чартерном самолете, которую он осуществил с 9 по 12 июня этого года, оплатив этот рейс за счет Минтранса.

Следователь СБУ после допроса избрал для Н.РУДЬКОВСКОГО меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сам Н.РУДЬКОВСКИЙ считает, что возбуждение СБУ уголовного дела против него является местью Секретариата Президента за принципиальную позицию и эффективность работы.

Кроме того, ранее сообщалось, что СБУ расследует ряд уголовных дел по фактам хищения государственных средств в особо крупных размерах служебными лицами Минтранса, в частности, относительно нарушения процедур государственных закупок техники для потребностей транспортной отрасли, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму свыше 22 млн. грн.