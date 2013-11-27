Эксперты верят, что Соглашение об Ассоциации будет подписано в этом году – опрос

Так, 34,6% опрошенных высказали мнение, что Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС подпишут до конца текущего года. 26,9% - что Ассоциация будет оформлена после 2015 года. 3,9% считают, что Соглашение не будет подписано в этом году, но будет подписано до 2015 года. А 7,7% уверены, что Соглашение об Ассоциации в ближайшее время не подпишут. 26,9% затруднились с ответом на вопрос.

При этом, мнения экспертов относительно эффективности уличных акций разделились. 46,2% считают, что массовые акции протеста могут заставить власть изменить решение относительно подписания Соглашения об Ассоциации Украина-ЕС. А 42,3% высказали мнение, что массовые акции протеста на решение властей повлиять не могут. 11,5% экспертов не смогли сделать свой прогноз.

В опросе приняли участие следующие эксперты: Бала Виталий (политолог, директор Агентства моделирования ситуаций), Биденко Артем (политолог, эксперт по рекламным коммуникациям), Богуш Денис (политтехнолог, президент компании Bohush Communications), Булавин Александр (политтехнолог), Выдрин Дмитрий (политолог, политтехнолог), Гайдай Сергей (политтехнолог, директор по стратегическому планированию социально-инжинирингового агентства «Гайдай.ком»), Гарань Алексей (политолог, профессор кафедры политологии Киево-Могилянской Академии), Голобуцкий Алексей (политтехнолог, заместитель директора агентства моделирования ситуаций), Джангиров Дмитрий (политолог, политтехнолог), Жданов Игорь (политолог, президент аналитического центра «Открытая политика»), Кругляковский Павел (политтехнолог), Виталий Кулик (политический эксперт, директор центра исследований проблем гражданского общества), Луценко Анатолий (политтехнолог, директор компании «GMT Group»), Магда Евгений (политический обозреватель), Михальченко Николай (политолог, социолог, заведующий отделом Института политических и этнонациональных исследований им .И. Ф. Кураса НАН Украины), Пиховшек Вячеслав (политический аналитик), Поляков Владимир (политтехнолог), Попов Игорь (политолог), Портников Виталий (журналист, политический обозреватель, президент телеканала ТВi), Столярчук Дмитрий (политический эксперт, директор коммуникационной компании «Агентство медиастратегий»), Стоякин Василий (политолог, политтехнолог, директор «Центра политического маркетинга»), Филиндаш Евгений (политолог), Цыбулько Владимир (политолог), Черненко Александр (политический эксперт, председатель правления Комитета избирателей Украины), Якименко Юрий (заместитель Генерального директора, директор политико-правовых программ, Центр Разумкова), Яхно Олеся (политический эксперт).