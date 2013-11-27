Главы МИД Польши и Германии заявляют о поддержке евроинтеграционных устремлений украинцев

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом идет речь в их общем заявлении, обнародованном во вторник вечером.

”Мирные демонстрации, которые проходят в Киеве и других украинских городах, являются прекрасным доказательством того, что граждане Украины стремятся приблизить свою страну к Европейскому Союзу”, - сказано в заявлении, которым располагает агентство.

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Министры заявили, что разделяют это стремление и декларируют свою поддержку для украинского народа, который ”все еще имеет шанс быть главным получателем беспрецедентного предложения Евросоюза о тесном политическом и экономическом сотрудничестве”.

”Предложение подписания амбициозно сформулированного Соглашения об ассоциации остается в силе. Это требует со стороны лидеров Украины политической воли для решительных действий и ощутимого прогресса в исполнении условий, определенных в декабре 2012 года”, - сказано в заявлении.

”Мы считаем, что ассоциация с ЕС открывает перед Украиной лучшие возможности для экономического развития и модернизации ради обеспечения украинскому народу лучшего и более стабильного будущего”, - отметили главы МИД Польши и ФРГ.

Как сообщал УНИАН, с 21 ноября, когда правительство Украины приняло распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в Украине начались массовые акции протеста и митинги.