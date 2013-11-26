Тюремщики не знают, действительно ли Тимошенко голодает

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе учреждения

"В порядке информирования, напоминаем, что в отношении Тимошенко Ю.В. не производится видеонаблюдение, как это предусмотрено статьей 103 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, а также отсутствует постоянный визуальный контроль со стороны представителя из числа персонала ГПтС Украины, который осуществляет охрану помещения, где она находится", - сказано в сообщении.

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"В связи с чем, невозможно подтвердить или опровергнуть сведения об отказе от употребления Тимошенко Ю.В. еды. Ранее полученные ею продукты питания остаются в палате пациентки", - заявили в ГПтС.

В то же время, по данным учреждения, врачи ЦКБ "Укрзализныци", где лечится Тимошенко, считают состояние пациентки удовлетворительным.

"Сегодня она проходила реабилитационные процедуры, назначенные врачами ( физические упражнения и лечебный массаж). Сейчас Тимошенко Ю.В. находится под наблюдением врачей", - сообщили в пресс -службе.

Напомним, 25 ноября 2013 года Тимошенко заявила, что отказывается от пищи с требованием к Президенту Украины Виктору Януковичу подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.