Тимошенко взяла под личный контроль гибель солдата

В Министерстве обороны Украины будет открыта круглосуточная горячая линия, куда смогут обращаться военнослужащие и их родители для сообщений о случаях неуставных взаимоотношений в военных частях для срочного реагирования. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

Такое решение принято за результатами встречи первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА с министром обороны Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ. Во время встречи правительственные чиновники обсудили ситуацию вокруг гибели на 61-ом арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в г. Лозовая Харьковской области, солдата срочной службы Юрия Сташенко.

Как сообщил А.ТУРЧИНОВ, “это чрезвычайное событие является еще одним аргументом относительно ускорения переводу армии на профессиональную основу. Расследование гибели солдата срочной службы Ю.Сташенко премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО взяла под личный контроль”.

Во время разговора первого вице-премьер-министра с министром обороны было принято решение открыть в Министерстве обороны Украины круглосуточную горячую линию, куда смогут обращаться военнослужащие и их родители для сообщений о случаях неуставных взаимоотношений в военных частях для срочного реагирования.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск ЗСУ, которая дислоцируется в Лозовой Харьковской области, в результате неуставных взаимоотношений от полученной травмы умер солдат срочной службы Ю.Сташенко. Военной прокуратурой Харьковского гарнизона ведется следствие. На период расследования от выполнения служебных обязанностей отстранены командир военной части, его заместитель по гуманитарным вопросам и начальник штаба.