Четверг придет с холодом и дождями

Завтра, 14 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, небольшие дожди пройдут лишь ночью в большинстве центральных и южных областей, а днем в западной части без осадков.

Ночью и утром в южных, восточных областях и в Крыму местами туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в южной части ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

В Карпатах ночью и утром пройдут дожди с мокрым снегом; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Температура в Киевской области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°. В г. Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.