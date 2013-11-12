Завтра в Украине холодно, местами небольшие дожди

В среду, 13 ноября, в Украине без осадков, лишь в северных и восточных регионах возможны местами небольшие дожди. Ночью 1-6, днем 3-9 градусов, на юге до 15 градусов тепла, сообщила "Комсомольской правде" начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Людмила Савченко.

В Киеве и области слабый рост атмосферного давления и повышенная влажность. Ночью температура воздуха 4-6 градусов, а днем прогреется до 7-9 градусов. Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Читайте также: В Гидрометцентре рассказали, когда в Украине начнутся заморозки

По наблюдениям синоптиков за последние 130 лет самым теплым днем 13 ноября было в 1969 году, тогда столбик термометра достиг отметки 15.4 градуса тепла. А самым холодным этот день зафиксирован в 1993 году – тогда столбик термометра опустился до 13.4 градуса мороза.