В Гидрометцентре рассказали, когда в Украине начнутся заморозки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

По его словам, в начале этой недели в Украине сохранится довольно теплая погода, но к концу недели температура воздуха начнет снижаться.

Сегодня в Украине без осадков, за исключением запада, севера и Винницкой области. Температура днем +9-14 градусов, в Крыму и Одесской области - до +18, на крайнем западе - +6 - +8.

12 ноября на севере Украины, в Прикарпатье и Винницкой области пройдут небольшие дожди, на остальной территории - без осадков. Ночью температура составит 3-10 градусов выше нуля, днем +7-12, на юге и Закарпатье - до +15.

13-14 ноября в Украине осадки не ожидаются, лишь в северных и восточных регионах возможны местами небольшие дожди.

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По словам Прокопенко, 15-16 ноября в Украине будет по-прежнему без осадков, температура ночью будет колебаться от -3 до +3 градусов, днем будет 3-9 градусов тепла.

По его словам, 17-21 ноября в Украине будет также преимущественно без осадков, ночью температура в целом по стране составит от -3 до +3, днем 1-7 выше нуля, в Крыму до +10 градусов.

Завтра в Киеве местами ожидаются небольшие дожди, ночью 6-8 градусов тепла, днем около 10 градусов тепла. 13-14 ноября в столице также возможны небольшие дожди, температура будет постепенно снижаться до +2 - +4 ночью и 5-7 тепла днем. 15-16 ноября в Киеве - без существенных осадков, ночью от -3 до +3, днем +3 - +8 градусов.