Нафтогаз за октябрь заплатит Газпрому $ 15 миллионов - источник

Об этом УНИАН сообщил источник в НАК «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз» заплатит «Газпрому» 15 миллионов долларов за октябрь, что соответствует объемам газа, который компания закупила у «Газпрома» в октябре», - сказал источник.

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Напомним, национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сегодня, согласно действующему контракту, должна заплатить российскому газовому монополисту "Газпром" 1,355 млрд долл.. за газ, поставленный в октябре. Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.