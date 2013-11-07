Нафтогаз за октябрь заплатит Газпрому $ 15 миллионов - источник
17:34, 07 ноября 2013Политика
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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заплатит российскому поставщику компании «Газпром» за газ, закупленный в октябре, 15 миллионов долларов.
Нафтогаз заплатит Газпрому $ 15 миллионов за газ, поставленный в октябре / Фото: news.nikcity.com
Об этом УНИАН сообщил источник в НАК «Нафтогаз Украины».
«Нафтогаз» заплатит «Газпрому» 15 миллионов долларов за октябрь, что соответствует объемам газа, который компания закупила у «Газпрома» в октябре», - сказал источник.
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Напомним, национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сегодня, согласно действующему контракту, должна заплатить российскому газовому монополисту "Газпром" 1,355 млрд долл.. за газ, поставленный в октябре. Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
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