На украинско-словацкой границе построен грузовой терминал

На Закарпатье в пункте пропуска “Ужгород” построен грузовой терминал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы, в связи с этим 19 декабря на украинско-словацкой границе состоялось заседание руководящего комитета по реализации проекта Программы технической помощи Евросоюза “Тасіs” и Государственной комиссии по принятию в эксплуатацию грузового комплекса пункта пропуска “Ужгород”.

По данным таможенников, этот объект возводился словацкими строителями 16 месяцев. На строительство терминала Еврокомиссией выделены 3 млн. евро.

Сейчас построен грузовой участок пункта пропуска, двухэтажное здание, где будут размещены все контролирующие смежные службы, комплекс по таможенному оформлению грузового транспорта с пропускной способностью до 500 грузовиков в сутки. На сегодня пропускная способность составляет до 180 авто.

По словам начальника Ужгородской таможни Михаила ПОРАДЫ, кроме средств Евросоюза, за счет бюджетных средств Гостаможслужбой Украины и Ужгородской таможней выполнены работы по капитальному строительству объектов таможенной инфраструктуры на общую сумму 5 млн. грн. Это, в частности, строительство внешних инженерных сетей, электроснабжение, газоснабжение, телефонизация к грузовому терминалу.

В то же время, по данным Гостаможслужбы, в связи с неокончанием строительства подъездной дороги, как с украинской, так и со словацкой стороны, введение в эксплуатацию грузового терминала переносится на май 2008 года. Необходимые средства для строительства дороги (1,1 км) Служба автомобильных дорог в Закарпатской области получила лишь в конце года. Сейчас дорожники проводят интенсивные работы по строительству подъездной дороги, отмечают таможенники.

Между тем в пункте пропуска "Ужгород" в ближайшее время начнется реконструкция существующих объектов таможенной инфраструктуры по пропуску пассажирского автотранспорта. Сейчас пропускная способность легковых автомобилей составляет 2,5 тыс., после реконструкции ожидается вдвое больше. Общая стоимость строительных работ составляет около 12 млн. евро, сообщили в Гостаможслужбе.