Коммунисты идут по Крещатику с плакатами - Вперед к социализму!
10:44, 07 ноября 2013Общество
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В Киеве на Крещатике сторонники движется колонна Коммунистической партии, которая отмечает 96-ю годовщину октябрьской революции.
Во главе колонны и в середине идут оркестры
Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятиие участвует около трех тысяч человек.
Во главе колонны и в середине идут оркестры, которые исполняют “Катюшу” и “Ленин такой молодой”.
Участники акции несут плакаты: “Наше будущее - социализм!”, “Вперед к социализму!”, “Судьбу страны должен решать народ», «Проведем референдум».
Правопорядок во время мероприятия обеспечивают несколько сотен работников милиции и спецподразделения “Беркут”.
Как сообщал УНИАН, сторонники КПУ перед мероприятием собирались на Бессарабский площади у памятника Ленину. Они держат флаги Компартии и портреты Сталина.
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