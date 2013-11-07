Коммунисты идут по Крещатику с плакатами - Вперед к социализму!

10:44, 07 ноября 2013
Общество
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В Киеве на Крещатике сторонники движется колонна Коммунистической партии, которая отмечает 96-ю годовщину октябрьской революции.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятиие участвует около трех тысяч человек.

Во главе колонны и в середине идут оркестры, которые исполняют “Катюшу” и “Ленин такой молодой”.

Участники акции несут плакаты: “Наше будущее - социализм!”, “Вперед к социализму!”, “Судьбу страны должен решать народ», «Проведем референдум».

Правопорядок во время мероприятия обеспечивают несколько сотен работников милиции и спецподразделения “Беркут”.

Как сообщал УНИАН, сторонники КПУ перед мероприятием собирались на Бессарабский площади у памятника Ленину. Они держат флаги Компартии и портреты Сталина.

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