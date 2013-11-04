В парламенте зарегистрирован законопроект о запрете коммунистической идеологии

Сегодня, 4 ноября, Представители ВО "Свобода" зарегистрировали в Раде проект Закона о запрете коммунистической идеологии в Украине, сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины, сообщает Комсомольская Правда.

Авторами документа значатся депутаты Андрей Мохник и Олег Тягнибок, однако самого текста законопроекта в открытом доступе еще нет.

Перед голосованием проект должны рассмотреть Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, Комитет по вопросам правовой политики, Комитет по вопросам свободы слова и информации, Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией и некоторые другие.

Напомним, идею о запрете "красных" в очередной раз затронули в прошлом месяце. Тогда политики - Юрий Кармазин, народный депутат Эдуард Гурвиц и лидер "Братства" Дмитрий Корчинский предложили на референдуме поставить вопрос о запрете идеологии коммунистов.

Среди причин, из-за которых надо запрещать Компартию, инициаторы выделяют то, что во время советской власти в Украине уничтожали церкви, множество людей пострадало из-за Голодомора и были несправедливо репрессированы перед и после войны.

Отметим, по результатам последних выборов, КПУ поддерживают почти три миллиона жителей страны. В 2002 году таких людей было более пяти миллионов.