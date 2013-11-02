На Киевщине неизвестные похитили из кабинета директора школы более 300 тысяч гривен
14:20, 02 ноября 2013Общество
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Двое неизвестных похитили из кабинета директора школы 60 тыс. грн родительских взносов на нужды учебного заведения и 30 тыс. долларов, которые принадлежат одному из учителей.
Сейф открыли с помощью болгарки / Фото: baba-babi-skazala.if.ua
В Боярке Киевской области двое неизвестных похитили из кабинета директора школы 60 тыс. грн родительских взносов на нужды учебного заведения и 30 тыс. долларов, принадлежавших одному из учителей.
Как сообщил начальник Отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области Николай Жукович, инцидент произошел сегодня ночью. По его словам, по предварительным данным, двое мужчин вечером спрятались в школе, ночью избили и связали сторожа, забрали у него ключи от кабинета директора, а затем с помощью болгарки открыли сейф и украли деньги.
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Милиция принимает меры для установления и задержания грабителей.
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