На Киевщине неизвестные похитили из кабинета директора школы более 300 тысяч гривен

В Боярке Киевской области двое неизвестных похитили из кабинета директора школы 60 тыс. грн родительских взносов на нужды учебного заведения и 30 тыс. долларов, принадлежавших одному из учителей.

Как сообщил начальник Отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области Николай Жукович, инцидент произошел сегодня ночью. По его словам, по предварительным данным, двое мужчин вечером спрятались в школе, ночью избили и связали сторожа, забрали у него ключи от кабинета директора, а затем с помощью болгарки открыли сейф и украли деньги.

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Милиция принимает меры для установления и задержания грабителей.