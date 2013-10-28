На Закарпатье ограбили банк, находящийся в одном здании с налоговой

В центре поселка городского типа Большой Березный (Закарпатская область) сегодня, 28 октября, неизвестный ограбил филиал коммерческого банка, расположенный в админздании местной налоговой службы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Закарпатской области, ограбленное банковское отделение находится в людном месте – на улице Шевченко в центре Большого Березного, в админздании местной налоговой службы.

Как говорится в сообщении, около 11:15 в админздание через «черный вход» зашел неизвестный мужчина, лицо которого прикрывал капюшон. «На тот момент в небольшом помещении банка находились две посетительницы и кассирша. Увидев их, нападавший вышел, надел на лицо маску и вернулся в помещение, взяв в заложники упомянутых молодых посетительниц», - сообщили в ССО.

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В милиции также уточнили, что злоумышленник стал требовать у кассирши деньги, а когда она не захотела их ему отдавать, навел на нее пистолет. Перепуганная женщина сложила в кулек, который бросил ей нападавший, деньги в сумме около шести тысяч гривен.

В тот момент в помещение попытался зайти мужчина-посетитель, но бандит навел на него через стеклянные двери пистолет. Мужчина испугался и покинул помещение, а на улице сообщил о вооруженном грабителе в маске в милицию.

Затем нападавший попытался покинуть помещение, но в коридоре его встретили другие посетители. Бандит выстрелил из газового пистолета в воздух и скрылся во время переполоха с места происшествия.

Сейчас, по данным милиции, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Перечинского райотдела милиции. Это событие внесено в Единый реестр досудебных расследований как разбойное нападение, нападавшего разыскивают. Милиция ищет свидетелей преступления, конфиденциальность гарантируется.