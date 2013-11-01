В Минздраве назвали главные критерии при закупке автомобилей и оборудования

По словам заместителя Председателя комитета по конкурсным торгам МЗ Украины Галины Довганчин, на конкурсные торги было подано 17 предложений по разным лотам от 8 участников. Сейчас эксперты рабочей группы по профильному сопровождению закупки автомобилей скорой медицинской помощи, в состав которой входят ученые, руководители станций скорой медицинской помощи, специалисты, занимающиеся эксплуатацией автомобилей, рассматривают эти предложения на соответствие медико-техническим требованиям, а комитет изучает документацию в соответствии с правилами конкурсных торгов.

"Сегодня я уверенно могу сказать, что почти по всем лотам существует конкурентная среда, качественные характеристики предложений отвечают европейским стандартам. После их рассмотрения и оценки комитет примет решение об определении победителей и акцепт участников. Эту информацию мы сразу обнародуем на официальном сайте Минздрава Украины и на официальном общегосударственном веб-портале "Государственные закупки", - отметила Галина Довганчин.

Председатель рабочей группы по профильному сопровождению закупки автомобилей скорой медицинской помощи Михаил Стрельников отметил, что почти все автомобили, представленные в предложениях, отвечающих требованиям Национального стандарта, а медицинское оборудование, находящееся в салоне - сертифицировано. Анализ качества и комплектации автомобилей медицинским оборудованием показывает, что участниками торгов предложено оборудование от ведущих мировых производителей медицинского оборудования.

"В "скорых" используется очень сложное и высокотехнологичное медицинское оборудование, от которого зависит жизнь людей - и мы на этом экономить не будем. У нас существует четкая позиция по закупкам медицинского оборудования - оно должно быть европейского , американского или японского производства. Нас интересует, прежде всего, качество и надежность", - констатировал Михаил Стрельников.

Он также сообщил, что рабочая группа предварительно просмотрела все предложения, но для принятия окончательного решения она должна детально проанализировать все элементы автомобилей - шасси, оборудования и т.д. Особое тщательно будут прорабатываться предложения по автомобилям типа С (реанимобили) , которые имеют укомплектовываться специфическим дорогостоящим медицинским оборудованием и к ним будут применяться самые жесткие требования.

"Сейчас мы в тендерный комитет предоставили экспертное заключение по некоторым лотам. Если мы будем работать в таком же темпе, то через несколько дней мы предоставим выводы абсолютно по всем предложениям", - подытожил Михаил Стрельников.