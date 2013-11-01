В Минздраве назвали главные критерии при закупке автомобилей и оборудования

11:03, 01 ноября 2013
Общество
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В Министерстве здравоохранения Украины состоялось заседание Комитета по конкурсным торгам, во время которого рассматривались предложения участников торгов на закупку автомобилей скорой помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

Рабочая группа предварительно просмотрела все предложения

По словам заместителя Председателя комитета по конкурсным торгам МЗ Украины Галины Довганчин, на конкурсные торги было подано 17 предложений по разным лотам от 8 участников. Сейчас эксперты рабочей группы по профильному сопровождению закупки автомобилей скорой медицинской помощи, в состав которой входят ученые, руководители станций скорой медицинской помощи, специалисты, занимающиеся эксплуатацией автомобилей, рассматривают эти предложения на соответствие медико-техническим требованиям, а комитет изучает документацию в соответствии с правилами конкурсных торгов.

"Сегодня я уверенно могу сказать, что почти по всем лотам существует конкурентная среда, качественные характеристики предложений отвечают европейским стандартам. После их рассмотрения и оценки комитет примет решение об определении победителей и акцепт участников. Эту информацию мы сразу обнародуем на официальном сайте Минздрава Украины и на официальном общегосударственном веб-портале "Государственные закупки", - отметила Галина Довганчин.

Председатель рабочей группы по профильному сопровождению закупки автомобилей скорой медицинской помощи Михаил Стрельников отметил, что почти все автомобили, представленные в предложениях, отвечающих требованиям Национального стандарта, а медицинское оборудование, находящееся в салоне - сертифицировано. Анализ качества и комплектации автомобилей медицинским оборудованием показывает, что участниками торгов предложено оборудование от ведущих мировых производителей медицинского оборудования.

"В "скорых" используется очень сложное и высокотехнологичное медицинское оборудование, от которого зависит жизнь людей - и мы на этом экономить не будем. У нас существует четкая позиция по закупкам медицинского оборудования - оно должно быть европейского , американского или японского производства. Нас интересует, прежде всего, качество и надежность", - констатировал Михаил Стрельников.

Он также сообщил, что рабочая группа предварительно просмотрела все предложения, но для принятия окончательного решения она должна детально проанализировать все элементы автомобилей - шасси, оборудования и т.д. Особое тщательно будут прорабатываться предложения по автомобилям типа С (реанимобили) , которые имеют укомплектовываться специфическим дорогостоящим медицинским оборудованием и к ним будут применяться самые жесткие требования.

"Сейчас мы в тендерный комитет предоставили экспертное заключение по некоторым лотам. Если мы будем работать в таком же темпе, то через несколько дней мы предоставим выводы абсолютно по всем предложениям", - подытожил Михаил Стрельников.

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