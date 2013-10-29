Минздрав готовится закупить новые автомобили скорой помощи

Ведомство пригласило к участию в мероприятии представителей СМИ, народных депутатов Украины и представителей общественных организаций. Также на официальном сайте Минздрава Украины осуществлялась прямая трансляция конкурсных торгов, сообщает пресс-служба министерства.

По словам директора одного из участников тендера Виктора Коваленко, его предприятие также участвовало в торгах. «Минздрав Украины провел основательную подготовку всей необходимой документации в соответствии с законодательством Украины о государственных закупках, – сказал он. – Я хотел бы подчеркнуть, что перенос сроков проведения процедуры раскрытия происходили по просьбе производителей, в том числе и компании, которую я возглавляю».

Согласился с такой позицией народный депутат Украины Андрей Шипко, который присутствовал на процедуре раскрытия предложений: « Все происходит прозрачно, честно, открыто и юридически выверено. Это видят все – и представители общественности, и СМИ, и все, кто интересуется этой темой».

В раскрытии предложений на закупку автомобилей скорой помощи, которые были разбиты на десять лотов, приняли участие следующие компании: «Автоспецпром», «Илатанмед», «СитиТранспортГруп», «ГлобалАвтоГруп», НПО «Практика», «АИС Столица», « АМЗ коренными » (Польша), Profile Vehicles (Финляндия).

Пять участников предложили цену минимум для трех лотов, две компании – «Автоспецпром» и « Илатанмед » приняли участие только в одном лоте, а Profile Vehicles из Финляндии не предоставила необходимые документ , предусмотренные условиями конкурсных торгов.

По словам заместителя Министра здравоохранения Украины Романа Богачева, раскрытия предложений на закупку такой социально важной и необходимой продукции, как машины скорой помощи, прошли в условиях максимальной открытости и прозрачности.

Подробный протокол раскрытия предложений конкурсных торгов на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и их оборудование, в котором укажут предложения участников по стоимости, будет обнародован в течение трех дней на официальном сайте после его подписания всеми сторонами, подчеркнули в пресс-службе.