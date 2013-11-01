СМИ: За похищение детей в Италии арестовали олимпийскую медалистку из Украины

Итальянская полиция раскрыла международную преступную сеть, которая специализировалась на похищениях несовершеннолетних. Как передает радио «Свобода», об этом говорится в сообщении электронной версии газеты «Коррьере делла сера».

Итальянские карабинеры арестовали 7 человек, подозреваемых в причастности к похищению детей, среди которых украинская спортсменка Лариса Москаленко, бронзовый призер Олимпиады в Сеуле 1988 года по парусному спорту.

Отмечается, что похищения и переправка за границу детей осуществлялась по заказу одного из родителей, состоявших в разводе, и недовольных решением суда относительно передачи ребенка другому бывшему супругу.

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Банда действовала на Сицилии, в Палермо и Капачи. В преступную организацию входили ветераны спецподразделений вооруженных сил из многих стран. Помимо этого, к деятельности международной организованной преступной группировки, по версии следствия, причастна Москаленко. Она является владелицей фирмы, зарегистрированной на Сицилии, по аренде роскошных яхт, которые Москаленко, как следует из сообщения газеты, предоставляла вместе с экипажем для незаконного перемещения по морю несовершеннолетних. Москаленко также была арестована в ходе операции итальянских правоохранительных органов под кодовым названием «Харон».

Организатором преступной группировки считается норвежец, который создал контракторское агентство ABP World Group. Похищения детей осуществлялись в разных странах, равно как и гражданство несовершеннолетних было различным. Перевалочным пунктом всегда являлась Сицилия.