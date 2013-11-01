СМИ: За похищение детей в Италии арестовали олимпийскую медалистку из Украины
Итальянская полиция раскрыла международную преступную сеть, которая специализировалась на похищениях несовершеннолетних
Итальянская полиция раскрыла международную преступную сеть, которая специализировалась на похищениях несовершеннолетних. Как передает радио «Свобода», об этом говорится в сообщении электронной версии газеты «Коррьере делла сера».
Итальянские карабинеры арестовали 7 человек, подозреваемых в причастности к похищению детей, среди которых украинская спортсменка Лариса Москаленко, бронзовый призер Олимпиады в Сеуле 1988 года по парусному спорту.
Отмечается, что похищения и переправка за границу детей осуществлялась по заказу одного из родителей, состоявших в разводе, и недовольных решением суда относительно передачи ребенка другому бывшему супругу.
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Банда действовала на Сицилии, в Палермо и Капачи. В преступную организацию входили ветераны спецподразделений вооруженных сил из многих стран. Помимо этого, к деятельности международной организованной преступной группировки, по версии следствия, причастна Москаленко. Она является владелицей фирмы, зарегистрированной на Сицилии, по аренде роскошных яхт, которые Москаленко, как следует из сообщения газеты, предоставляла вместе с экипажем для незаконного перемещения по морю несовершеннолетних. Москаленко также была арестована в ходе операции итальянских правоохранительных органов под кодовым названием «Харон».
Организатором преступной группировки считается норвежец, который создал контракторское агентство ABP World Group. Похищения детей осуществлялись в разных странах, равно как и гражданство несовершеннолетних было различным. Перевалочным пунктом всегда являлась Сицилия.