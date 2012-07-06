Бывший диктатор получил приговор за похищение детей оппозиционеров
02:06, 06 июля 2012Мир
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Суд вынес приговор бывшему аргентинскому диктатору Хорхе Виделе: за систематическое похищение детей своих политических оппонентов он приговорен к 50 годам тюрьмы.
Хорхе Видела
Этот приговор мало что меняет в жизни бывшего правителя Аргентины, замечает РИА Новости: 87-летний Видела и так отбывает пожизненное заключение за преступления против человечества. Во время военной диктатуры 1976-1981 годов он проводил политику жесткого подавления внутренней оппозиции, получившую печальную известность как "грязная война". По разным оценкам, ее жертвами могли стать до 30 тысяч человек.
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