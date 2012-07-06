Бывший диктатор получил приговор за похищение детей оппозиционеров

Этот приговор мало что меняет в жизни бывшего правителя Аргентины, замечает РИА Новости: 87-летний Видела и так отбывает пожизненное заключение за преступления против человечества. Во время военной диктатуры 1976-1981 годов он проводил политику жесткого подавления внутренней оппозиции, получившую печальную известность как "грязная война". По разным оценкам, ее жертвами могли стать до 30 тысяч человек.