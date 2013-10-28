Вместо сирот погибших шахтеров на оздоровление отправляли здоровых детей

В Донецке прокуратура обнаружила нарушения в обеспечении детей-инвалидов путевками в оздоровительные учреждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецка, прокуратура Ворошиловского района города провела проверку соблюдения требований законодательства об оздоровлении и отдыхе детей, в ходе которой было установлено, что в нарушение ст. 3 и 24 Закона «Об оздоровлении и отдыхе детей» работники отдела образования Ворошиловского райсовета применяют выборочный подход к обеспечению путевками детей, требующих особого социального внимания и поддержки.

Так, из 42 детей-инвалидов путевку получил только один ребенок. Также не получили ни одной путевки дети, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, и дети погибших шахтеров.

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Вместе с тем, результаты проверки показали, что на оздоровление за бюджетные средства были направлены дети, не имевшие оснований для льготного оздоровления. Отделом безосновательно было предоставлено 12 таких путевок.

Прокуратура Ворошиловского района внесла представление на имя начальника отдела образования Ворошиловского райсовета Донецка по устранению и дальнейшему недопущению выявленных нарушений. Кроме того, привлечен к дисциплинарной ответственности специалист отдела образования райсовета.