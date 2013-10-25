За невыполнение родительских обязанностей львовянина приговорили к двум годам

Во Львове к двум годам лишения свободы приговорен отец, который злостно не выполнял обязанности по уходу за детьми и лишил своих детей установленных законом прав и свобод.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Львова, государственным обвинителем прокуратуры Лычаковского района Львова в суде доказано, что из-за неправомерных действий отца двое его сыновей, 15-ти и 6-ти лет, годами жили в антисанитарных условиях, никогда не посещали учебных заведений и не получали медицинской помощи.

25 октября Лычаковским районным судом обвиняемый признан виновным в злостном невыполнении обязанностей по уходу за детьми (ст. 166 УКУ) и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В зале суда осужденного взяли под стражу.

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Приговор вступит в законную силу через 30 дней с момента его оглашения.

В то же время, в отношении матери мальчиков, которая по результатам психолого-психиатрической экспертизы признана невменяемой, будут применяться принудительные меры медицинского характера.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Лычаковского района Львова 4 июля начала уголовное производство по ст. 166 УК Украины по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми родителями двух несовершеннолетних мальчиков, 15-ти и 6-ти лет.

Было установлено, что дети жили в неподобающих, антисанитарных условиях, которые представляют угрозу для их жизни и здоровья. В то же время, 15-летний мальчик никогда не посещал учебные заведения, у обоих детей обнаружены признаки гипотрофии мышц, отставание в физическом и психомоторном развитии.

Дети были направлены на полное медицинское обследование в Львовскую городскую детскую клиническую больницу.

Кроме того, прокуратура района проводила проверку, предпринимали ли уполномоченные органы местного самоуправления надлежащие меры для предоставления социальных услуг этим несовершеннолетним.