Завтра в Украине будет сухая и прохладная погода
13:55, 23 октября 2013Общество
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Завтра в Украине осадки не ожидаются, ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с.
Из Украины ушли осенние дожди
В западных, северных и Винницкой областях местами порывы ветра 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура в восточной части ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла; в западных областях ночью 7-12°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.
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В Киеве и области в четверг - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с.
Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.
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