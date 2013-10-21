До конца октября в Украине будет тепло и сухо

До конца октября в Украине сохранится теплая погода, существенных осадков в виде дождей не ожидается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил директор Украинского гидрометеорологического центра государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Кульбида.

В частности, по его словам, 21-22 октября на территорию Украины придет малоатмосферный фронт. В связи с этим ожидаются местами непродолжительные дожди. В течение 22 октября, как отметил синоптик, осадки прекратятся. Температура воздуха будет 10-22 градусов тепла. Однако, как уточнил Кульбида, уже 23-24 октября ожидается снижение ночной температуры до -1, днем до +4, но с 25 октября температура снова начнет повышаться.

«Температура воздуха прогреется до плюс 10 — плюс 22 градусов тепла в южных областях. Кратковременное похолодание ожидается в течение 23-24 октября. Оно коснется восточной Украины, где возможно снижение ночной температуры до 1-4 градусов мороза и дневной температуры до 4-9 тепла. Но это похолодание будет кратковременным и уже с 25 октября температура воздуха снова повысится. Таким образом, можно сделать вывод, что до конца месяца будет преобладать теплая сухая погода», - отметил синоптик. При этом он подчеркнул, что температура воздуха в октябре на 7-8 градусов буде превышать норму.