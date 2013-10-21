Более сотни горняков эвакуированы из-за остановки вентилятора в шахте
08:53, 21 октября 2013Общество
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В одной из шахт Луганской области из строя вышел главный вентилятор.
В шахте отказал вентилятор / Фото: lugtu.lg.ua
На шахте в Луганской области из-за остановки вентилятора на поверхность подняты 109 горняков.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, вчера, 20 октября, в 22.15 в с. Комсомольское на шахте «Центросоюз» ООО ДТЭК «Свердловантрацит» произошло остановка главного вентилятора.
В шахте работали 109 горняков, которые в 23.20 в штатном режиме были подняты на поверхность. Жертв и пострадавших нет.
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Работа шахты временно приостановлена, проинформировали в ГСЧС.
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