В Житомире женщина совершила самоубийство, прыгнув с пешеходного моста

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Секторе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области.

Происшествие произошло сегодня, 18 октября, в Житомирском центральном парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.

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«Есть свидетели, которые видели, как женщина сама прыгнула с моста», - уточнила УНИАН сотрудник Сектора связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук.

Она добавила, что сейчас милиция устанавливает причины, побудившие женщину к самоубийству, опрашивает свидетелей и выясняет другие подробности трагического происшествия.

45-летняя самоубийца выпрыгнула с Подвесного моста через реку Тетерев в парке им. Гагарина. Мост удерживается вантами, переброшенными через два 70-метровых пилона на высоте почти 40 метров.