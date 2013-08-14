Профессор оставил две предсмертные записки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, тело мужчины сегодня около 10:00 возле админздания Харьковского национального университета радиоэлектроники обнаружили его коллеги.

Милиционеры, которые выехали по вызову службы «102», установили, что погибшим является 75-летний профессор Харьковского национального университета радиоэлектроники. По предварительным данным, он совершил самоубийство, выпрыгнув из окна собственного кабинета, который находится на 6-м этаже здания.

Тело умершего, без признаков насильственной смерти, направлено в морг для проведения дальнейших экспертиз.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по предварительной квалификации ч.1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

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Расследование проводит милиция, процессуальное руководство осуществляет прокуратура Дзержинского района. Его ход находится на контроле прокуратуры области.

Из собственных источников корреспонденту УНИАН стало известно, что мужчина оставил две предсмертных записки: одну обнаружили в его кабинете, другую – в кармане одежды. В предсмертной записке «он говорит, что устал, никого не обвиняет».

Известно также, что недавно у профессора умерла жена, и он тяжело перенес ее смерть, был в депрессии.

Последний раз мужчину видели коллеги вчера вечером, вероятнее всего, он выбросился из окна ночью.

Как сообщал УНИАН, в Харькове сегодня возле здания одного из вузов обнаружили тело преподавателя.