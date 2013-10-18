В Крыму объявлено двухдневное штормовое предупреждение

Крымское управление ГСЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на пятницу и субботу из-за прогнозируемого ухудшения погоды.

Как сообщила УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС, на полуостров пришел циклон.

"18 октября ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, 19-го - усиление северо-западного ветра 15-20 метров в секунду, в горах - 25-30 м/с", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь электрики готовятся к работе при сильном ветре.

"Усилен контроль над состоянием оборудования, обеспечены возможности выезда дополнительных аварийно-восстановительных бригад, организована подготовка спецтехники для проведения экстренных работ", - сообщили в пресс-службе компании "ДТЭК Крымэнерго".

Компания призывает крымчан во время грозы и дождя не находиться вблизи линий электропередачи.

"Окна в доме должны быть закрыты, чтобы исключить попадание воды на электроприборы, так как это может вызвать замыкание в электрической сети.", - советует компания.