В Украине кардинально изменится рынок энергетики

На следующей неделе его планирует одобрить Верховная рада, после чего уйдет в прошлое сформированная еще в 1990-х схема субсидирования населения за счет промышленности, которая себя исчерпала и больше не позволяет решать проблему нехватки средств на субсидирование и модернизацию, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Энергетическое сообщество одобряет все 465 внесенных в законопроект о функционировании рынка электроэнергетики поправок и с нетерпением ожидает принятия закона, говорится в письме директора секретариата Энергетического сообщества Янеша Копача премьер-министру Николаю Азарову, главе комитета по вопросам ТЭК и министру энергетики и угольной промышленности от 16 октября.

По теме: Янукович: Украина активно работает над повышением энергоэффективности экономики

Законопроект N0916 "Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины" был подан группой депутатов во главе с председателем комитета Верховной рады по вопросам ТЭК Николаем Мартыненко (Батькивщина) еще в 2012 году. Его принятие является одним из требований, которое Украина должна выполнить для подписания соглашения об ассоциации с ЕС. "Нынешняя схема функционирования рынка электроэнергии не устраивает европейских инвесторов. Ее изменение сможет сделать рынок прозрачным и понятным для европейских энергокомпаний",— говорит исполнительный директор "Европейской бизнес ассоциации" Анна Деревянко.

Сейчас на энергорынке действует модель 17-летней давности. Это привело к тому, что, по словам главы Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Сергея Титенко, сегодня размер задолженности потребителей перед облэнерго достиг максимального значения за последнее десятилетие — 13,6 млрд грн. Только за восемь месяцев этого года задолженность увеличилась на 2,25 млрд грн.

Правительство уже десять лет пытается реформировать энергорынок, но в последний момент ему обычно не хватает политической воли. Политические сложности могут возникнуть и сейчас. Новый закон позволит улучшить платежную дисциплину потребителей, и при этом вводит обязательную финансовую гарантию Кабмина для тех потребителей, которых нельзя отключать, говорит глава НКРЭ. Законопроект также должен решить проблему перекрестного субсидирования, когда за дешевую электроэнергию для населения платит промышленость, отмечает Сергей Титенко. Он напоминает, что размер перекрестного субсидирования вырос с 2005 до 2012 года почти в десять раз — до 34 млрд грн, в 2013 году он составит 39 млрд грн. Новый закон отменяет эту схему и вводит прозрачную систему поддержки льготных категорий потребителей через Фонд урегулирования стоимостного дисбаланса.

Член НКРЭ Александр Рогозин отмечает, что износ оборудования в тепловой энергетике сегодня превышает 80%, электросети изношены на 54%. "Сегодня нет денег на продление сроков эксплуатации блоков АЭС, не говоря уже о строительстве новых. Фактически заморожено строительство новых мощностей ГЭС",— рассказывает чиновник.

По словам Александра Рогозина, при новом законе цены на электроэнергию будут складываться не административно, как сейчас, а на основе рыночных механизмов на бирже по принципу "рынок на сутки вперед". В прямых договорах можно будет фиксировать цену электроэнергии на долгосрочный период. "Понятная и прогнозируемая цена электроэнергии позволит привлечь в отрасль инвесторов, которым проще будет планировать свою деятельность",— говорит Рогозин.

По теме: В 10 регионах Украины упрощена система оформления субсидий и пенсий

В то же время в розничной торговле электроэнергией грядет либерализация. Облэнерго перестанут быть региональными монополистами, поскольку будут разделены на две компании по транспортировке и продаже электроэнергии.

Один из важнейших вопросов реформы — это субсидирование населения. Законопроект предусматривает, что электроэнергия для самых бедных потребителей будет поставляться по льготным тарифам за счет Фонда урегулирования стоимостного дисбаланса, который будет наполняться за счет средств атомных и гидроэлектростанций. "Сверхприбыль атомных электростанций также изымается во Франции, в Бельгии и в других странах с развитой ядерной энергетикой для поддержания конкурентной среды на энергорынке",— говорит Павел Корж, член комитета ВР по вопросам ТЭК.

В то же время, для населения, чьи доходы сегодня выше среднего, цена будет постепенно повышаться.