Янукович: Украина активно работает над повышением энергоэффективности экономики
Украина активно работает над повышением энергоэффективности экономики, что необходимо для обеспечения энергетической независимости страны.
Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время общения с представителями СМИ в Светлодарске Донецкой области, сообщает пресс-служба главы государства.
Янукович отметил, что Украина платит самую высокую цену на газ в Европе. «Мы не можем столько газа покупать по такой дорогой цене. Мы будем делать все, чтобы снижать покупки дорогого газа и искать газ подешевле, следовательно, будем заниматься диверсификацией поставок газа», - сказал Президент, напомнив, что в 2010 году Украина закупила в России 42 млрд кубометров газа, а в текущем году закупит 18 млрд.
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Глава государства отметил, что программы энергоэффективности, энергосбережения уже дают хороший результат.
Кроме того, по его словам, за последние два года в стране значительно увеличены объемы добычи собственного газа - до 21 млрд кубометров. «Мы поставили задачу добывать больше собственного газа», - подчеркнул Янукович, выразив уверенность, что объемы газодобычи могут быть увеличены до 24 млрд кубометров. «И мы очень скоро выйдем на эти объемы», - сказал Президент.
По его словам, наше государство сегодня экспортирует электроэнергию, что выгодно экономически, а также продолжает расширять энергетическую инфраструктуру. «Мы строим линии электропередач, мы строим гидроаккумулирующие узлы, мы не останавливаем ни на год эту работу», - отметил Янукович.
Президент напомнил, что Украина повышает добычу угля и проводит замещение углем газа, применяя воздушно-угольные и водно-угольные смеси. Он также добавил, что планируется строительство заводов по производству синтетического газа из угля.
В этом контексте Янукович подчеркнул важность модернизации устаревших и строительства новых шахт.
По убеждению главы государства, принятие таких мер способствует укреплению энергетической независимости Украины.