В Генпрокуратуре надеются, что США вернут Мельника в Украину

В Генеральной прокуратуре Украины надеются, что США либо выдадут Украине экс-ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, либо выдворят его в ту страну, с которой у Украины есть соглашение об экстрадиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник главного управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями, которые ведут борьбу с оргпреступностью и коррупцией Генпрокуратуры Украины Владимир Кривуценко.

"Мы надеемся, что его вернут (в Украину – УНИАН) или хотя бы выдворят за пределы США в то государство, с которым у нас есть договорные отношения и мы сможем его экстрагировать", - отметил Кривуценко.

При этом он напомнил, что после оглашения в международный розыск, следствие по "делу Мельника" было остановлено.

На вопрос, означает ли, что после выполнения международно-правовых поручений, которые были направлены Генпрокуратурой в США, следствие будет возобновлено, Кривуценко сказал: "Следствие может возобновляться для выполнения отдельных следственных действий… если будут основания".

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"А если нам его не вернут, то оснований не будет. Тогда мы будем предпринимать меры по конкретной ситуации. Пока предполагать ничего не будем", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля с.г. при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник скрылся из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.