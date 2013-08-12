После сегодняшнего решения Печерского районного суда о задержании ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, который подозревается в получении взяток, его могут объявить в межгосударственный розыск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания суда сказал прокурор Сергей Овчаренко.

“После этого Мельника могут объявить в межгосударственный розыск”, - завил прокурор.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения свободы в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно.

7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

Однако стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.

10 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя от 9 августа об изменении Мельнику меры свободы с домашнего ареста удержанием под стражей.

С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен заблаговременно.