В Украине закрыли более 300 детских аттракционов

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины, об этом заявил начальник Главного управления защиты прав и свобод детей ГПУ Владимир Вышинский.

По его словам, по поручению Генеральной прокуратуры Украины Государственной службой горного надзора и промышленной безопасности обследовано 1,5 тысяч таких объектов, выявлено 2 тысячи нарушений и запрещена эксплуатация более 300 таких объектов.

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«Однако проведенными прокурорами проверками относительно полноты предпринятых территориальными органами Госгорпромнадзора мер установлены многочисленные нарушения относительно размещения и эксплуатации аттракционов. Как правило, они функционируют без соответствующих разрешительных документов контролирующих органов. Техническое состояние некоторых из них исключает возможность эксплуатации из-за опасности для жизни и здоровья детей», - сказал Вышинский.

Также он отметил, что только при вмешательстве органов прокуратуры в АР Крым отключены от электроснабжения и демонтированы 17 аттракционов, а в Житомирской области - 80.

“На аналогичных основаниях реагировали прокуроры Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Черновицкой областей, г. Киева», - подытожил Вышинский.