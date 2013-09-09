В США в результате аварии на карусели пострадали 13 детей

Инцидент произошел на фестивале устриц, который проходил в Норуолке в штате Коннектикут, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Как пишет USA Today, детей пришлось госпитализировать. О их состоянии пока ничего не сообщается. После происшествия все аттракционы в парке приостановили свою работу. По факту происшествия начали расследование.

Как сообщает полиция города, причиной остановки, по предварительным данным, стал перебой электричества. Пока неясно, на какой высоте находились дети во время остановки.

В 2011 году в штате Нью-Йорк безногий ветеран войны в Ираке погиб, вывалившись из вагонетки «американских горок». В целом, по данным Международной ассоциации развлекательных парков и аттракционов (International Association of Amusement Parks and Attractions, IAAPA), подобные инциденты на аттракционах в США происходят крайне редко: шанс получить травму во время катания на американских горках составляет 1 к 9 миллионам



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