Украинцы продолжают калечиться на давно списанных каруселях (видео)

Нелегальные надувные батуты, веселые горки, паровозики ежедневно растут, словно грибы после дождя, поэтому отследить их всех просто нереально. Единственные, кто может помочь в борьбе с рынком черных аттракционов - местные органы власти и милиция.

Но, как выяснил эксперимент программы "Гроші", чиновники не торопятся решать эту проблему, сообщает ТСН.

Цена нового аттракциона составляет около $ 100 тыс., однако предприниматели не хотят выкладывать такую сумму, ведь списанный аппарат можно приобрести в 10-20 раз дешевле. Интернет пестрит сообщениями о продаже горок по $ 3-5 тыс. и еще можно поторговаться.

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Журналисту пообещали продать все аттракционы столичного парка "Нивки", некоторые из которых родились в далеком 1935 году, по 200 тыс. грн. Но никакой контроль на безопасность полуразвалившиеся горки, где вместо ремней безопасности - женские шарфы, не выдержат.

Надувные горки считаются одним из самых безопасных детских аттракционов. Но это только на первый взгляд. На самом же деле аттракцион - убийца. Недавно Украину всколыхнула шокирующая новость - в Одессе с надувного батута выпал мальчик и погиб.

Такие случаи происходят из-за небрежной установки и накачки аттракциона воздухом. А установить такой аттракцион не стоит ничего. Журналисты установили горку в самом сердце столицы - парке Шевченко, и спокойно проработали целый день без всяких преград.

Только под вечер к нелегально установленной горке подошел милиционер, из-за того, что конкуренты, работающие в парке 12 лет, "навели" правоохранителей. Выяснилось, что разрешений нет ни у горки, которая работает 1 день, ни у горки, которая стоит в парке много лет. Напомним, из-за падения аттракциона в городе Голая Пристань Херсонской области четверо человек были госпитализированы - трое не могли передвигаться из-за тяжелых переломов.