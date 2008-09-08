Ехануров ввел для военных новый праздник

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ подписал приказ № 427 “Об установлении Дня штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины”.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в соответствии с приказом День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины будет отмечаться ежегодно 28 февраля.

Цель издания приказа – поддержание престижа штурманской службы авиации Вооруженных сила Украины, отметили в Минобороны, добавив, что приказ направлен на стимулирование военнослужащих к добросовестному выполнению служебных обязанностей, содействию продолжению авиационных традиций и улучшению военно-патриотического воспитания военнослужащих и молодежи.