Ющенко ввел еще один профессиональный праздник

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел новый профессиональный праздник – День работника государственной исполнительной службы.

Текст указа размещен на сайте главы государства.

Праздник будет отмечаться ежегодно 17 декабря.

Решение принято в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины и общественности, с учетом значения органов государственной исполнительной службы в обеспечении исполнения решений судов, третейских судов и других органов, а также должностных лиц.