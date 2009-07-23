Ющенко ввел еще один профессиональный праздник
12:44, 23 июля 2009Политика
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Будут отмечать 17 декабря
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел новый профессиональный праздник – День работника государственной исполнительной службы.
Текст указа размещен на сайте главы государства.
Праздник будет отмечаться ежегодно 17 декабря.
Решение принято в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины и общественности, с учетом значения органов государственной исполнительной службы в обеспечении исполнения решений судов, третейских судов и других органов, а также должностных лиц.
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