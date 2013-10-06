Энергетики выясняют причину обесточивания стадиона в Днепропетровске

Как сообщили УНИАН в «Днепрооблэнерго», подстанция, которая питает стадион, принадлежит ООО «Днепр-арена». Что касается непосредственно подачи электроэнергии на эту подстанцию со стороны «Днепрооблэнерго», то сбоев в работе техники компании не зафиксировано.

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На место события выехали сотрудники областной энергогенерирующей компании.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером во время перерыва между первым и вторым таймом футбольного матча по неизвестным причинам внезапно выключился свет.

Тогда болельщики включили фонарики на мобильных телефонах, а кое-кто, вопреки запрещению проносить на стадион открытые источники огня, в одном из секторов зажгли флаеры, в результате дым распространился на определенную часть стадиона.

На нем находятся тысячи болельщиков. Днепропетровская милиция заверяет, что приложит максимум усилий для обеспечения правопорядка во время выхода людей со стадиона