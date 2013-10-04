Завтра температура в Украине поднимется до 13° тепла, ночью будут заморозки

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 5 октября в восточных областях, Крыму и Приазовье облачно с прояснениями, мокрый снег с дождем (днем небольшой); температура в течение суток 3-8° тепла (ночью местами заморозки 0-5°).

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в северных областях в отдельных районах слабый мокрый снег; в западных областях ночью и утром местами туман; температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; температура днем 5-10° тепла, на крайней западе до 13° (на высокогорье Карпат в течение суток 3-8° мороза). Ветер в Украине северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

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В Киевской области завтра переменная облачность. В отдельных районах слабый мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на почве и местами в воздухе заморозки 0-3°; температура днем 5-10° тепла.

В столице завтра в отдельных районах слабый мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 7-9° тепла.