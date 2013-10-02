Миндоходов уверяет, что повышение акцизов на алкоголь и сигареты не будет резким

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания правительства заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Он напомнил, что при Министерстве доходов и сборов создан инвестиционный совет, куда вошли все ведущие предприятия, которые являются основными наполнителями бюджета.

«Что касается повышения акцизов. Мы летом проводили заседание этого инвестиционного совета и договорились, что выработаем трех- или пятилетнюю стратегии относительно акцизной политики государства. Рассчитаем ставки и как они будут повышаться», - сказал министр.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что ставки будут повышаться постепенно, Клименко сказал: «Да, да. Мы за эволюционный подход, но мы видим, что там есть перспектива, и все решения мы будем согласовывать и принимать вместе с бизнесом, чтобы и бизнес был готов (к повышению акцизов). Наша задача - прозрачность и открытость».

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Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрированы законопроекты, предусматривающие повышение с 2014 года акцизов на пиво, водку, слабоалкогольные напитки, вино и сигареты. Кроме того, рабочая группа при парламентском комитете по вопросам налоговой и таможенной политики подготовила пакет поправок в законодательство, которые предусматривают новую акцизную политику в государстве - умеренное повышение с 2014 года акцизов. В частности, поправки в Налоговый, Административный, Уголовный кодексы и Закон «О госрегулировании производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий».

По мнению экспертов, повышение акцизного сбора на пиво, водку, слабоалкогольные напитки, вино и сигареты должно происходить поэтапно и не превышать 10-15% в год, как это предусмотрено Бюджетным кодексом, что позволит участникам рынка планировать и выстраивать свою работу.

Украина может подписать Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре текущего года.