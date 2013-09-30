Мельник скрывается в Калифорнии вблизи элитного дома дочери (видео)

Разыскать Мельника в Калифорнии не так уж и сложно. В отделе ФБР в Сан Диего сообщили, что предоставить информацию о человеке, который пересек границу США, а главное - когда именно и где остановился, может Департамент национальной безопасности. Для этого нужно лишь прислать официальный запрос, сообщает ТСН.

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Журналист опросил местных жителей и работников учреждений, расположенных вблизи дома дочери Мельника. Украинского ректора здесь никто не видел. А дом самой Елены теперь пустует, сообщили соседи женщины. И действительно: вечером свет в комнатах не горит.

Как сообщалось ранее, родственники скандального Мельника признались, что он может быть в США. В пятницу, 27 сентября, журналисту ТСН удалось поговорить с мужем Елены, французом Ватео Бантон. Однако после появления съемочной группы рядом с домом его здесь больше не видели. Так же и строителей, тогда провели журналистов к хозяину. Как видно на кадрах видео, сейчас элитный дом реконструируют.

Тогда Бантон не сообщила, где находится сама Елена, но соседи говорят, что не видели ее уже полторы недели, однако, сам Ватео на строительстве присутствовал каждый день.