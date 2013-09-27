Автоперевозчики не имеют права ограничивать количество льготных мест - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил заместитель начальника Главного управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Генеральной прокуратуры Украины Артем Еременко.

"Законодательством не ограничено количество льготников, которое должен перевозить перевозчик", - сказал он.

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По словам Еременко, тем не менее проверки, проведенные органами прокуратуры, выявили практически во всех регионах нарушения и нецелевое использование должностными лицами местных органов власти бюджетных средств, направленных на компенсацию расходов автоперевозчикам за перевозку ими граждан 23-х льготных категорий. При этом в Украине насчитывается свыше 12 млн. льготников.

Как отметил представитель Генпрокуратуры, только на текущий год на компенсацию расходов в бюджете предусмотрено 300 млн. грн. По результатам проверок, проведенных прокуратурой, выявлено 38 фактов злоупотреблений в этой сфере, за которые предусмотрено уголовное наказание, на сумму почти 5 млн. грн. Из них уже возмещена государству половина средств, 95 должностных лиц органов исполнительной власти привлечены к ответственности.