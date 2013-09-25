Тюремщики на Черкасчине хотят получить деньги, полученные заключенным по приговору Евросуда





Европейский суд по правам человека в январе этого года признал факт пыток и присудил выплатить пострадавшим или их родственникам компенсацию - по 25 тысяч евро, передает Радио Свобода.

Константин Ходаковский - один из семнадцати заявителей по делу о пытках заключенных Изяславской колонии в Хмельницкой области в 2007 году.

Там осужденные объявили голодовку в знак протеста против плохих условий содержания, и спецподразделение, которое вызвали "осуществить проверку", несколько дней их избивало.

По словам жены Ходаковского Виктории, когда руководство Старобабановской колонии в Черкасской области, куда перевели Константина, об этом узнало, мужчину посадили в карцер и запретили свидания с родственниками.

"Прямым текстом говорят: если вы хотите, чтобы "хорошо сидел", чтобы не повторился Изяслав, пусть он напишет отказ от этих денег и переведет их на счет колонии", - утверждает она.

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Виктория говорит, что очень боится: ​​когда она видела мужа в последний раз, на нем были свежие синяки.

Подтверждения заявления жены Ходаковского из независимых источников пока нет.

Контролировать ситуацию обещают в офисе омбудсмена. Сейчас в колонию направили обращение, возможно, туда поедут с проверкой.

В Государственной пенитенциарной службе надеются, что этот случай - "очередная клевета".