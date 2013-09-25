Тюремщики на Черкасчине хотят получить деньги, полученные заключенным по приговору Евросуда
Жена одного из украинских осужденных утверждает, что ее мужа заставляют "сделать анонимное пожертвование" руководству его колонии на Черкасчине, отдав деньги, полученные по приговору Европейского суда.
Европейский суд по правам человека в январе этого года признал факт пыток и присудил выплатить пострадавшим или их родственникам компенсацию - по 25 тысяч евро, передает Радио Свобода.
Константин Ходаковский - один из семнадцати заявителей по делу о пытках заключенных Изяславской колонии в Хмельницкой области в 2007 году.
Там осужденные объявили голодовку в знак протеста против плохих условий содержания, и спецподразделение, которое вызвали "осуществить проверку", несколько дней их избивало.
По словам жены Ходаковского Виктории, когда руководство Старобабановской колонии в Черкасской области, куда перевели Константина, об этом узнало, мужчину посадили в карцер и запретили свидания с родственниками.
"Прямым текстом говорят: если вы хотите, чтобы "хорошо сидел", чтобы не повторился Изяслав, пусть он напишет отказ от этих денег и переведет их на счет колонии", - утверждает она.
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Виктория говорит, что очень боится: когда она видела мужа в последний раз, на нем были свежие синяки.
Подтверждения заявления жены Ходаковского из независимых источников пока нет.
Контролировать ситуацию обещают в офисе омбудсмена. Сейчас в колонию направили обращение, возможно, туда поедут с проверкой.
В Государственной пенитенциарной службе надеются, что этот случай - "очередная клевета".