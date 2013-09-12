Омбудсмен: Украинские суды имеют наихудшие условия для содержания людей

Мониторинг проводился в Херсонской, Черкасской, Ривненской и Запорожской областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, об этом говорилось во время пресс-конференции, посвященной итогам работы региональных координаторов по связям с общественностью Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"Наихудшие условия содержания свойственны судам. Эти помещения находятся под эгидой одновременно трех ведомств, а поэтому никто их, по сути, не контролирует. Помещение принадлежит судебной администрации, конвой осуществляют воинские части, а транспортировку – милиция. Люди находятся там более 12 часов, за все это время они получают один бутерброд, и не могут взять с собой необходимые вещи", - отметила региональный координатор по связям с общественностью Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской области Наталия Козаренко.

Она отметила, что даже в наилучших судах эти помещения находятся в подвалах, без окон и вентиляции.

"Чтобы решить эту проблему, нужно собрать все три указанных ведомства и создать комплексную программу по улучшению условий содержания в судах", - сказала она.

Значительная часть проблем, выявленных региональными координаторами по результатам мониторинговых визитов в места несвободы, касается ненадлежащих условий содержания людей в таких местах. Участники пресс-конференции отмечали случаи несоответствия международным стандартам площадей на одного подсудимого, отсутствие постоянного доступа к воде из-за проблем с водоснабжением, неукомплектованность штата медицинского персонала изоляторов, острую необходимость замены систем вентиляции, отопления, канализации и т. п.

По словам Козаренко, обеспечение надлежащих условий содержания лиц, а также предоставление медицинской помощи – это наиболее проблемные моменты, свойственные украинским местам несвободы, и комплексного подхода в улучшении условий требуют не только отдельные объекты, а вся система мест несвободы в Украине.

"Например, СИЗО в Херсоне построено в 1780-ом году, то есть два с половиной века тому назад. Можете себе представить, какие там условия. При этом, в херсонском изоляторе временного содержания есть телевизоры и холодильники, а в СИЗО, где люди находятся годами, устанавливать холодильники запрещено. Потому что это не предусмотрено нормами. Эти нормы нужно пересматривать и вносить соответствующие изменения в правила содержания лиц", - отметила региональный координатор в Херсонской области.

В свою очередь, региональный координатор по связям с общественностью Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Ривненской области Вячеслав Свирец на пресс-конференции заметил, что милицейская система также имеет типичные нарушения. "Например, введен в действие Закон о предоставлении бесплатной правовой помощи, но милиционеры почему-то не спешат привлекать адвокатов, вписывая в журнал "отказался", "отказался", "отказался". Это свидетельствует об отношении работников ведомства к обеспечению права на доступ к правовой помощи", - отметил он.

По информации пресс-службы, в течение первой половины 2013 года региональные координаторы по связям с общественностью Уполномоченного, осуществили более 50 визитов в места несвободы в Херсонской, Черкасской, Ривненской и Запорожской областях. Целью таких мониторинговых визитов были предупреждение жестокого обращения с содержащимися там людьми. Законодательной основой такой деятельности является принятый при активной поддержке общественности закон № 5409-VI от 2 октября 2012 года, который фактически внедрил национальный превентивный механизм (НПМ) в Украине и предоставил право представителям Уполномоченного и общественности без предупреждения посещать эти места.

Мониторы проверяли палаты, жилые комнаты, медицинские, культурно-разрешительные, врачебно-трудовые, административно-бытовые и служебные помещения мест несвободы в Украине, а также изучали особенности питания, предоставления медицинской помощи, реабилитации людей.

В настоящее время в офисе Омбудсмена заверили, что Уполномоченным изучается вопрос о возможности расширения сети региональных координаторов таким образом, чтобы обеспечить их присутствие в каждой области Украины.